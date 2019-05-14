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Нацполиция получила 83 гибридных автомобиля нового поколения

Новости » Общество    14.05.2019 - 13:43
Нацполиция получила 83 гибридных автомобиля нового поколения
Фото: Церемония передачи ключей (mvs.gov.ua)

При заключении контракта, Украина получила 13% скидки на автомобили

14 мая Национальная полиция Украины получила 83 гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины. 

Служебный автотранспорт предназначен для подразделений патрульной полиции, обеспечивающих безопасность граждан на международных автотрассах и основных магистралях Украины. 

"Для нас большая радость, что, начиная с 2013 года, в рамках зеленых инвестиций по Киотскому протоколу было поставлено 1568 автомобилей Prius, а в 2017 году были поставлены 635 Mitsubishi. Сегодня добавляется еще 83 Mitsubishi Outlander, которые используют самые современные технологии энергосбережения, а также очень бережны к экологии и природе. Таким образом украинские правоохранители смогут не только патрулировать порядок, но и заботиться об экологии", - заявил на церемонии передачи ключей от автомобилей советник Посольства Японии в Украине Козуя Овцуга.

Во время церемонии передачи ключей министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что при заключении контракта, Украина получила 13% скидки на автомобили. Эти 83 современных Mitsubishi нового поколения - это следствие той скидки.

 

Фото: Церемония передачи ключей (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как заявил глава МВД, сначала в Украине заработает 30 камер, потом 50, потом 150. Пределом он назвал 1000 камер. 

Кроме того, представители правительства Японии передали Национальной полиции средства спецсвязи - 600 современных радиостанций. 

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