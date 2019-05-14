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Нацполиция отримала 83 гібридних автомобіля нового покоління

Новини » Суспільство    14.05.2019 - 13:43
Нацполиция отримала 83 гібридних автомобіля нового покоління
Фото: Церемонія передачі ключів (mvs.gov.ua)

При укладенні контракту, Україна отримала 13% знижки на автомобілі

14 травня Національна поліція отримала 83 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Службовий автотранспорт призначений для підрозділів патрульної поліції, які забезпечують безпеку громадян на міжнародних автотрасах і основних магістралях України.

"Для нас велика радість, що, починаючи з 2013 року, в рамках зелених інвестицій (за Кіотським протоколом було поставлено 1568 автомобілів Prius, а в 2017 році були поставлені 635 Mitsubishi. Сьогодні додається ще 83 Mitsubishi Outlander, які використовують найсучасніші технології енергозбереження, а також дуже дбайливі до екології та природи. Таким чином українські правоохоронці зможуть не тільки патрулювати порядок, але і піклуватися про екологію", - заявив на церемонії передачі ключів від автомобілів радник Посольства Японії в Україні Козуя Овцуга.

Під час церемонії передачі ключів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що при укладенні контракту, Україна отримала 13% знижки на автомобілі. Ці 83 сучасних Mitsubishi нового покоління - це наслідок тієї знижки.

 
Фото: Церемонія передачі ключів (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Як заявив глава МВС, спочатку в Україні запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Межею він назвав 1000 камер.

Крім того, представники уряду Японії передали Національної поліції кошти спецзв'язку - 600 сучасних радіостанцій.

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