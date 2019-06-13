Полиция из-за выборов перейдет на усиленный режим

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что ведомство перейдет на усиленный режим работы с 15 по 28 июля. В частности, перевод полицейских на усиленный режим службы связан с проведением в государстве внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В период подготовки в каждом областном главке пройдут учебные сборы. Их участники отработают ситуационные задачи, связанные с избирательным процессом", - указано в сообщении.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, органы системы МВД на высоком уровне отработали в рамках нынешней президентской избирательной кампании.

"Наша система достойно сдала экзамен на предыдущих выборах президента. Имеем хорошую оценку общества. Имеем хорошую оценку наблюдателей иностранных государств. И наша позиция, позиция МВД на любых выборах, будет неизменной - политическая нейтральность, равноудаленность, неуклонное обеспечение прав участников", - сказал Аваков.

По словам Князева, к охране общественного порядка во время парламентских выборов планируют привлечь около 70 тысяч полицейских. Указано, что для улучшения их знаний в сфере обеспечения конституционных прав граждан на волеизъявление во время внеочередных выборов в парламент Князев дал поручение о проведении учений с привлечением представителей Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "ОПОРА". Учения запланированы на период с 19 июня по 5 июля.

"С 15 по 28 июля 2019 года личный состав органов и подразделений Национальной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Затем до конца июня руководители территориальных подразделений Нацполиции должны разработать расчеты личного состава, в частности - следственно-оперативных и взрывотехнических групп, и операционные планы деятельности", - указано в сообщении полиции.

В частности, глава ведомства просит спланировать необходимое количество личного состава для обеспечения охраны избирательной документации во время ее транспортировки из Центральной избирательной комиссии в окружные комиссии, из окружных на участковые и в обратном направлении.

Напомним, на время досрочных выборов в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля, планируют отпуск 24% граждан Украины, что может повлиять на явку.

Как писало РБК-Украина, данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня, указывают, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в голосовании готовы были бы принять участие около 84% граждан. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий.