Нацполіція ліквідувала командира роти окупантів та екіпаж російського БПЛА (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Як повідомляється, поліцейські розвідувальної групи БПЛА виявили скупчення особового складу окупантів. Було прийняте рішення залучити ударну групу Управління авіації та поліції на воді, аби знищити ворога.



За результатами відпрацювання було підтверджено знищення російського командира роти, а ще троє окупантів зазнали тяжких поранень.



Окрім того, у цей же період у взаємодії з бійцями бригади "Лють" бійці підрозділу авіації "відпрацювали" ворожі системи "Муром-М", у результаті чого - одна система була повністю знищена.



Також поліцейські виявили зліт ворожого БПЛА із замаскованої позиції. Бійці відпрацювали й по ній ударним дроном. Як результат - окрім знищення особового складу та БПЛА, підтверджено знищення мобільного засобу радіоелектронної боротьби ворога.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 10 листопада, становлять 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та підбили 23 автомобільні техніки.

Зокрема, на Таврійському напрямку за минулу добу українські бійці знищили понад 400 окупантів та 14 одиниць техніки ворога.