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Нацполиция ликвидировала командира роты оккупантов и экипаж российского БПЛА (видео)

Фото: Нацполиция ликвидировала командира роты оккупантов и экипаж российского БПЛА (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Подразделение авиации Нацполиции ликвидировало командира роты российских оккупантов и экипажа вражеского беспилотника в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщается, полицейские разведывательной группы БПЛА обнаружили скопление личного состава оккупантов. Было принято решение привлечь ударную группу управления авиации и полиции на воде, чтобы уничтожить врага.

По результатам отработки было подтверждено уничтожение российского командира роты, а еще трое оккупантов получили тяжелые ранения.

Кроме того, в этот же период во взаимодействии с бойцами бригады "Лют" бойцы подразделения авиации "отработали" вражеские системы "Муром-М", в результате чего одна система была полностью уничтожена.

Также полицейские обнаружили взлет вражеского БПЛА с замаскированной позиции. Бойцы отработали и по ней ударным дроном. Как результат, кроме уничтожения личного состава и БПЛА, подтверждено уничтожение мобильного средства радиоэлектронной борьбы врага.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 10 ноября, составляют 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подвели 23 автомобильные техники.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили более 400 оккупантов и 14 единиц техники врага.

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