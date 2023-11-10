Нацполиция ликвидировала командира роты оккупантов и экипаж российского БПЛА (видео)

Как сообщается, полицейские разведывательной группы БПЛА обнаружили скопление личного состава оккупантов. Было принято решение привлечь ударную группу управления авиации и полиции на воде, чтобы уничтожить врага.



По результатам отработки было подтверждено уничтожение российского командира роты, а еще трое оккупантов получили тяжелые ранения.



Кроме того, в этот же период во взаимодействии с бойцами бригады "Лют" бойцы подразделения авиации "отработали" вражеские системы "Муром-М", в результате чего одна система была полностью уничтожена.



Также полицейские обнаружили взлет вражеского БПЛА с замаскированной позиции. Бойцы отработали и по ней ударным дроном. Как результат, кроме уничтожения личного состава и БПЛА, подтверждено уничтожение мобильного средства радиоэлектронной борьбы врага.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 10 ноября, составляют 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подвели 23 автомобильные техники.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили более 400 оккупантов и 14 единиц техники врага.