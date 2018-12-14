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Нацполиция готова обеспечить порядок в Киеве во время Объединительного собора

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 15:05
Нацполиция готова обеспечить порядок в Киеве во время Объединительного собора
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Объединительный собор состоится в Киеве 15 декабря

Национальная полиция готова обеспечить порядок в Киеве во время Объединительного собора 15 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Сергея Князева.

По словам Князева, полиция обеспечивает безопасность в городе и завтрашний день не является исключением.

"Национальная полиция в лице гарнизона города Киева обеспечивает безопасность как государственных так и любых других мирных собраний. И завтрашний день не является исключением, когда в центре Киева будет большое количество граждан для проведения мероприятия по предоставлению томоса Украине. Количество полицейских …будет привлечено сколько надо", - заявил он.

 

#НАЖИВО Коментар Голови Нацполіції щодо припинення дяільності транснаціонального злочинного угрупування, яке завербувало та втягнуло у злочинну діяльність більше 250 моряків-громадян України для перевезення нелегалів.

Опубліковано Ольгою Атамановою П'ятниця, 14 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 15 декабря состоится Объединительный собор, на котором, в частности, будет избран предстоятель новой церкви.

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Как писало РБК-Украина, Архиерейский собор УПЦ Киевского патриархата большинством голосов поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля объединенной украинской православной церкви

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