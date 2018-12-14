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Нацполіція готова забезпечити порядок в Києві під час Об'єднавчого собору

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 15:05
Нацполіція готова забезпечити порядок в Києві під час Об'єднавчого собору
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Об'єднавчий собор відбудеться в Києві 15 грудня

Національна поліція готова забезпечити порядок в Києві під час Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Сергія Князєва.

За словами Князєва, поліція забезпечує безпеку в місті і завтрашній день не є винятком.

"Національна поліція в особі гарнізону міста Києва забезпечує безпеку як державних так і будь-яких інших мирних зібрань. І завтрашній день не є винятком, коли в центрі Києва буде велика кількість громадян для проведення заходу з надання томосу Україні. Кількість поліцейських ...буде залучено скільки треба", - заявив він.

 

#НАЖИВО Коментар Голови Нацполіції щодо припинення дяільності транснаціонального злочинного угрупування, яке завербувало та втягнуло у злочину діяльність більше 250 моряків-громадян України для перевезення нелегалів.

Опубліковано Ольгою Атамановою П'п'ятниця, 14 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 15 грудня відбудеться Об'єднавчий собор, на якому, зокрема, буде обраний предстоятель нової церкви.

Як повідомляв представник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря), Об'єднавчий собор буде помісним.

Як повідомляло РБК-Україна, Архієрейський собор УПЦ Київського патріархату більшістю голосів підтримав кандидатуру митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля об'єднаної української православної церкви.

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