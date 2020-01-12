В Нацполиции уточнили, что задержали организатора убийства Окуевой

Национальная полиция сообщает, что в воскресенье оперативники задержали именно организатора убийства Амины Окуевой. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В Нацполиции проинформировали, что члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.

Напомним, ранее в воскресенье глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году. Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на перезде в Глевахе под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Как писало РБК-Украина, Окуева была убита 30 октября 2017 года. Ее муж, Адам Осмаев, получил ранение. Сергей Князев, занимавший должность главы Нацполиции Киева, заявил, что полиция пока не установила виновных в убийстве Окуевой. По его словам, после ранения Адама Осмаева прооперировали.