В Нацполиции рассказали о ситуации на дорогах из-за снегопадов в Украине

Фото: ситуация на дорогах Украины (НПУ)

Между Полтавской и Черниговской областями застряли около 200 машин

В связи с непогодой и сильными снегопадами в Украине во вторник, 25 декабря, полицейские вытащили из снежных заносов более 300 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что сейчас правоохранители работают вместе с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и помогают водителям. Над ликвидацией последствий непогоды работает тяжелая техника.

"Развернуто ситуационные центры по оказанию помощи участникам дорожного движения. С прошлой ночи с помощью полицейского служебного транспорта из снежных заносов было извлечено около 300 автомобилей граждан", - отметили в полиции.

Также добавили, что по состоянию на вечер вторника наиболее серьезная ситуация сложилась на границе Полтавской и Черкасской областей. Вследствие снежных заносов там скопилось около 200 автомобилей.

"В связи с усложненной обстановкой вся полиция Полтавской области поднята по тревоге. Работает тяжелая техника", - сообщили в пресс-службе.

Также 200 автомобилей заблокированы в Чернобаевском районе Черкасской области между селами Ирклиев и Первомайское.

"Ситуация осложняется тем, что, с другой стороны грузовик перекрыл движение транспорта, поэтому снегоуборочная техника не может добраться до места образования затора. Из ближайшей воинской части направлен БТР для освобождения пути", - сообщили в полиции.

Там, где образовались пробки, организованы пункты обогрева. Для пассажиров и водителей готовят горячий чай, также дают одеяла. Кроме того, полицейские пытаются организовать объезд транспорта через Золотоношу и Драбов, чтобы вывести транспорт на трассу Киев-Харьков.

Фото: ситуация на дорогах Украины (НПУ)

Также в Сумской области из-за ухудшения погодных условий на автодороге Т-1705 "Грунь-Мала-Павловка" возле с. Гнелицький Яр Ахтырского района в заторе оказались 5 автомобилей и автобус без пассажиров.

Кроме того, на посту "Климентово" патрульные полицейские Сумской области останавливают грузовой транспорт, чтобы избежать образования большого затора. Пока на посту находится 8 автомобилей.

В Николаевской области на трассе М-13 в настоящее время заблокировано движение транспорта в связи со снежными наметами с полей высотой в 1 метр. В снежном плену стоит около 40 большегрузных и 15 легковых авто.

В Кировоградской области на дорогах общего пользования ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта и ограничено движение всех видов транспорта на автодорогах общего пользования М-13 Кировоград-Платоново и М-04 на участке Знаменка-Александрия.

В Днепропетровской области затруднено движение транспорта на автодорогах Софиевского, Криворожского и Пятихатского районов.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий, в некоторых областях Украины будут закрыты дороги для пассажирских перевозок и крупногабаритного транспорта.