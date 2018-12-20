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В Нацполиции назвали число раскрытых в 2018 году преступлений в сфере кибербезопасности

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 11:14
В Нацполиции назвали число раскрытых в 2018 году преступлений в сфере кибербезопасности
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

В частности, раскрыт участника международной хакерской группировки Cobalt

Национальная полиция Украины в 2018 году разоблачила тысячу преступлений в сфере кибербезопасности. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел в Facebook.

Как отмечается, среди раскрытых преступлений - задержание организатора бот-сети Avalanche, разоблачение участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в пресечении деятельности международной хакерской группы FIN7.

"В рамках международного сотрудничества раскрыто 8 транснациональных хакерских группировок и принято участие в более чем 30 международных операциях", - сообщил Князев.

В Нацполиции назвали число раскрытых в 2018 году преступлений в сфере кибербезопасности

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше полицейские Центрального следственного бюро полиции при сотрудничестве с "искателями теней" и ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, которая занимается хакерскими атаками и кражей с кредитных карт с помощью вирусных программ.

Как сообщал глава МВД Арсен Аваков, Украина и Сингапур договорились о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции.

Кроме того, Князев заявлял, что Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам.

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