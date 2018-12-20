У Нацполіції назвали число викритих у 2018 році злочинів у сфері кібербезпеки

Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Зокрема, викрито учасника міжнародного хакерського угрупування Cobalt

Національна поліція України у 2018 році викрила тисячу злочинів у сфері кібербезпеки. Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Як зазначається, серед викритих злочинів - затримання організатора бот-мережі Avalanche, викриття учасника міжнародного хакерського угрупування Cobalt, участь в припиненні діяльності міжнародної хакерської групи FIN7.

"В межах міжнародної співпраці викрито 8 транснаціональних хакерських угруповань та взято участь у понад 30 міжнародних операціях", - повідомив Князєв.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі поліцейські Центрального слідчого бюро поліції при співпраці з "шукачами тіней" і ФБР затримали 44-річного громадянина України, підозрюваного в участі в організованій злочинній групі, що займається хакерськими атаками і крадіжками з кредитних карт за допомогою вірусних програм.

Як повідомляв глава МВС Арсен Аваков, Україна та Сінгапур домовилися про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції.

Крім того, Князєв заявляв, що Україна посилить співпрацю з Австралією щодо протидії кіберзагрозам.