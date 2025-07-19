Чи справді в Київ повернулися "довоєнні" затори: експерт дав відповідь

У Києві щодня фіксують понад мільйон активних автомобілів - майже стільки ж, як і до початку повномасштабної війни. Попри це, столиця офіційно не визнає проблем із трафіком.

Яка ситуація із заторами в Києві

"На питання про затори я завжди кажу: головна проблема Києва - у нас немає системи моніторингу трафіку, яка б фіксувала затори. От в КМДА викликають профільного фахівця, питають: "Які були затори сьогодні?" Він каже: "Заторів не було, система відпрацювала штатно". "Добре, покажіть документи, аналітику". Але її немає", - пояснює експерт.

Беспалов разом із головою Деснянської РДА Максимом Бахматовим і Офісом трансформації розробили лічильник трафіку на основі даних Google. Якщо в додатку Waze від компанії Google, яким активно користуються таксисти, побудувати маршрут із точки А до точки Б, він покаже дані про ситуацію на дорогах в реальному часі.

"Скажімо, дашборд показує затори на 5 балів. Це ще не критично. На графіку видно криву затримки - це відсоток часу, який ви витрачаєте понад норму. Наприклад, вночі при пустих дорогах поїздка триватиме 20 хвилин, а зараз - на 70% довше. До речі, затримка у 90-100% - не дуже велика. До повномасштабної війни я бачив і 120-140%, і навіть ще більші. Тоді затори в деякі дні були неймовірні", - додає Беспалов.

Також за словами експерта, затори у Києві нерідко виникають після російських атак, оскільки багато киян свідомо відкладають виїзд до моменту відбою тривоги.

5-бальні затори не є критичними для Києва (фото: Getty Images)

Як змінився трафік під час війни

Також він додає, що війна сильно вдарила по трафіку Києва.

"Спершу Київ був пустий, приблизно як під час карантину через COVID-19. За 30+ хвилин можна було доїхати до будь-якої точки: Печерську або Дарниці. З паркуванням проблем не було. Тоді фіксували 300 тисяч активних автомобілів. Коли автомобілів стає менше півмільйона, Київ абсолютно проїзний, і все чудово", - говорить експерт.

За його словами, столиця чудово справляється з половиною мільйона активних авто на добу, коли більше - то вже складніше.

У столиці працюють камери з функцією розпізнавання номерних знаків, які щодня фіксують кількість автомобілів. Ці дані могли б стати основою для ефективного планування транспортної системи, але поки вони, схоже, не інтегровані в жодну аналітичну модель, на яку спираються при ухваленні рішень.

За офіційними даними КМДА, щодня в Києві рухається понад мільйон активних автомобілів - приблизно стільки ж було й до початку повномасштабної війни. Утім, структура поїздок і їхня мета, ймовірно, змінилася, і точної картини наразі немає.

"Загалом мобільність населення прямо залежить від економічної активності. Коли зростає ВВП - зростає й кількість пересувань. Частина людей користується автомобілем не з власної волі, а через відсутність альтернативи", - пояснює фахівець.

Він також зазначає, що розмови про "транспортний колапс" у столиці є перебільшенням.

"Особисто я не бачу таких заторів, як були до 2022 року. А поняття "транспортний колапс", яким часто лякають у медіа, взагалі не існує в науковому транспортному плануванні. Я читав багато літератури, але такого терміну там немає", - додав Беспалов.