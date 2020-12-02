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В Нацкорпусе подают в суд на Фельдмана из-за клеветы

Киев, Среда 02 декабря 2020 21:38
В Нацкорпусе подают в суд на Фельдмана из-за клеветы
Фото: Александр Фельдман (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Бывший командир полка "Азов", а ныне руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин заявил о том, что народный депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман распространил ложную информацию, обвинив его в вымогательстве денег.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Сегодня во время брифинга в Верховной Раде одиозный нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман озвучил бред сумасшедшего, о том, что якобы я требовал у него миллион долларов взамен на договоренности "не нападать и не мешать работать", еще и привязав это все к "антисемитизму и ксенофобии", - написал Жорин.

Представитель Нацкорпуса подчеркнул, что озвученная Фельдманом информация не соответствует действительности, и он собирается подавать в суд на народного депутата из-за клеветы.

"Конечно, это совершенно недостоверная информация, поэтому уже готовим с юристами иск. Суд должен признать информацию такой, что не соответствует действительности, и заставить этого старого лжеца опровергнуть свои высказывания", - подчеркнул руководитель ЦШ Нацкорпуса.

По словам Жорина, своими обвинениями в антисемитизме Фельдман пытается оправдать собственные политические интриги. Он также добавил, что акции Нацкорпуса против ОПЗЖ является ничем иным, как ответом "на системную пророссийскую деятельность Фельдмана и его приспешников из ОПЗЖ".

Как известно, ранее в Нацкорпусе уже обвиняли Александра Фельдмана в клевете. В частсности, в Нацкорпусе заявляли, что Фельдман стоит за "черной пиар-кампанией" против их представителей.

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