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У Нацкорпусі подають в суд на Фельдмана через наклеп

Київ, Середа 02 грудня 2020 21:38
У Нацкорпусі подають в суд на Фельдмана через наклеп
Фото: Олександр Фельдман (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Колишній командир полку "Азов", а нині керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін заявив про те, що народний депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман поширив неправдиву інформацію, звинувативши його у вимаганні грошей.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді одіозний нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман озвучив брєд божевільного, про те, що нібито я вимагав у нього мільйон доларів взамін на домовленості "не нападати, і не заважати працювати", ще й прив’язавши це все до "антисемітизму та ксенофобії", - написав Жорін.

Представник Нацкорпусу наголосив, що озвучена Фельдманом інформація не відповідає дійсності, і він збирається подавати до суду на народного депутата через наклеп.

"Звісно, це абсолютно недостовірна інформація, тому вже готуємо з юристами позов. Суд має визнати інформацію такою, що не відповідає дійсності, і змусити цього старого брехуна спростувати свої висловлювання", - підкреслив керівник ЦШ Нацкорпусу.

За словами Жоріна, своїми звинуваченнями в антисемітизмі Фельдман намагається виправдати власні політичні інтриги. Він додав, що акції Нацкорпусу проти ОПЗЖ є нічим іншим, ніж відповіддю "на системну проросійську діяльність Фельдмана та його посіпак з ОПЗЖ".

Як відомо, раніше у Нацкорпусі вже звинувачували Олександра Фельдмана у наклепі. Зокрема, В Нацкорпусе заявляли, що Фельдман стоїть за "чорною піар-кампанією проти їх представників.

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