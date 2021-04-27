Нацкорпус заявил о создании штабов обороны в областях

По словам руководителя штаба Максима Жорина, штабы будут выполнять координационную деятельность, а также заниматься подготовкой личного состава и структур к обороне области или города.

"Угроза масштабного вторжения остается для нас чрезвычайно высокой. Учитывая это, мы объявляем о создании региональных штабов обороны", - заявил он.

Как сообщают в партии, подобные штабы уже начали работу в Киеве и Одессе.

"Каждый человек, который хочет и может защищать свою страну, должен знать, как это делать. В Азовском движении очень много ветеранов, у которых есть реальный опыт боевых действий, поэтому нам есть чем поделиться. Я абсолютно уверен в том, что РФ зайдет ровно настолько, насколько мы, украинцы, это позволим", - добавил Жорин.