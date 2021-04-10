В Киевской области провели военные учения из-за обострения ситуации на Донбассе

В селе Бузова в Киевской области прошли открытые военно-патриотические учения. В ходе занятий участники прошли тренировки по тактике, огневой подготовке и тактической медицине.

"Если завтра враг двинется в наступление, я и многие из вас уйдет служить в регулярную армию. Но забывать или не понимать эффективность малой войны - опасно для любой страны. Поэтому давайте сегодня активно поработаем, и если враг активизируется, то начнем, не дожидаясь приказов очередных президентов, создавать ту же территориальную оборону, о которой так много говорили”, - сказал Андрей Билецкий.

По его словам, в условиях роста угрозы эскалации военной активности РФ на Донбассе, для Украины крайне важным является принятие закона о территориальной обороне. Белецкий считает мероприятие "первым и важным шагом в развитии территориальной обороны в Украине".