Нацкорпус заявив про створення штабів оборони в областях

За словами керівника штабу Максима Жоріна, штаби будуть виконувати координаційну діяльність, а також займатись підготовкою особового складу і структур до оборони області чи міста.

"Загроза масштабного вторгнення залишається для нас надзвичайно високою. Враховуючи це, ми оголошуємо про створення регіональних штабів оборони", - заявив він.

Як повідомляють в партії, подібні штаби уже розпочали роботу в Києві та Одесі.

"Кожна людина, яка хоче і може захищати свою країну, має знати, як це робити. В Азовському русі дуже багато ветеранів, в яких є реальний досвід бойових дій, тому нам є чим поділитись. Я абсолютно впевнений у тому, що РФ зайде рівно настільки, наскільки ми, українці, це дозволимо", - додав Жорін.