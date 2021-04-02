Нацкорпус требует закрыть заправки Glusсo

"Любые отношения с Россией должны быть разорваны - как политические, так и торгово-экономические. Мы увидели первые шаги в виде санкционного списка СНБО, в котором есть Медведчук. Но мы не увидели никаких конкретных, действенных последствий. Российский бизнес под разными лицами продолжает здесь работать", - заявил руководитель столичного отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин.

По его словам, не может быть никаких компромиссов, когда речь идет об интересах государства и его экономической безопасности - любые отношения с Россией должны быть разорваны.

"Мы не имеем права забывать, что идет война. И то, что происходит внутри страны, так же влияет на ситуацию на Востоке. Мы будем бороться до конца, пока последняя кремлевская гнида не будет сидеть в тюрьме", - подчеркнул он, призвав украинцев бойкотировать бизнес коллаборантов.

"Национальный корпус" сообщает, что акции по блокированию автозаправок Glusco проходят в Днепре, Запорожье и Ивано-Франковске.