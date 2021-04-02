Нацкорпус вимагає закрити заправки Glusсo

"Будь-які відносини з Росією мають бути розірвані - як політичні, так і торгово-економічні. Ми побачили перші кроки у вигляді санкційного списку РНБО, у якому є Медведчук. Але ми не побачили жодних конкретних, дієвих наслідків. Російський бізнес під різними обличчями продовжує тут працювати", - заявив керівник столичного осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін.

За його словами, не може бути жодних компромісів, коли мова йде про інтереси держави та її економічну безпеку - будь-які відносини з Росією мають бути розірвані.

"Ми не маємо права забувати, що йде війна. І те, що відбувається всередині країни, так само впливає на ситуацію на Сході. Ми будемо боротись до кінця, поки остання кремлівська гнида не буде сидіти в тюрмі", - наголосив він, закликавши українців бойкотувати бізнес колаборантів.

Також "Національний корпус" повідомляє, що акції з блокування автозаправок Glusco проходять у Дніпрі, Запоріжжі та Івано-Франківську.