В Киеве Нацкорпус пикетировал Офис генпрокурора, требуют арестовать Медведчука

"Мы хотим и ждем от власти не популистских решений и разговоров, а реальных действий. Нам очень интересно, будет ли в этих вопросах Офис генпрокурора таким же принципиальным и жестким, как насчет патриотов, ветеранов и волонтеров, многие из которых находятся под следствием и за решеткой, даже без объективных на то оснований. Поэтому мы хотим получить официальный ответ, какое видение генерального прокурора относительно таких "господ" как Медведчук и его партнеров, потому что Офис генпрокурора показывал жесткую позицию, когда надо было отмазывать Татарова и помогать другим друзьям", - заявил руководитель киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Также Нацкорпус передал генпрокурору обращение, в котором говорится о том, что Медведчуку так до сих пор и не вручили подозрение, и напомнили: СНБО применил санкции в отношении политика и его активов, также открыты уголовные производства, однако никакой информации о ходе расследований общественности неизвестно.