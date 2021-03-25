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В Киеве Нацкорпус пикетировал Офис генпрокурора, требуют арестовать Медведчука

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:27
В Киеве Нацкорпус пикетировал Офис генпрокурора, требуют арестовать Медведчука Фото: протест возле Офиса генпрокурора (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 25 марта, "Национальный корпус" пикетировал Офис генерального прокурора. Активисты требуют арестовать лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Мы хотим и ждем от власти не популистских решений и разговоров, а реальных действий. Нам очень интересно, будет ли в этих вопросах Офис генпрокурора таким же принципиальным и жестким, как насчет патриотов, ветеранов и волонтеров, многие из которых находятся под следствием и за решеткой, даже без объективных на то оснований. Поэтому мы хотим получить официальный ответ, какое видение генерального прокурора относительно таких "господ" как Медведчук и его партнеров, потому что Офис генпрокурора показывал жесткую позицию, когда надо было отмазывать Татарова и помогать другим друзьям", - заявил руководитель киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин.

В Киеве Нацкорпус пикетировал Офис генпрокурора, требуют арестовать Медведчука

Также Нацкорпус передал генпрокурору обращение, в котором говорится о том, что Медведчуку так до сих пор и не вручили подозрение, и напомнили: СНБО применил санкции в отношении политика и его активов, также открыты уголовные производства, однако никакой информации о ходе расследований общественности неизвестно.

Напомним, ранее представители Нацкорпуса заблокировали несколько заправок сети АЗС Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

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