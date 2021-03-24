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Нацкорпус заблокировал заправки Glusco из-за связей с Медведчуком

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 16:16
Нацкорпус заблокировал заправки Glusco из-за связей с Медведчуком Фото: во время акции (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Киеве представители партии "Национальный Корпус" заблокировали несколько заправок сети АЗС Glusco. Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Мы хотим напомнить, что любые полумеры в борьбе с оккупантами просто недопустимы. Недавно СБУ начала массовые проверки на АЗС "Glusco", но заправки продолжают работать. В 2015-2016 годах российские заправки "Роснефть" и "ТНК" переобулись и сменили вывеску, однако они остались аффилированными к российскому бизнесу", - заявил представитель Нацкорпуса Сергей Тамарин.

По его словам, Glusco, против которой открыто ряд уголовных дел, не платит налоги и торгует некачественным топливом, а вырученные средства идут в России, которая в свою очередь поддерживает оккупационные режимы ОРДЛО.

Нацкорпус заблокировал заправки Glusco из-за связей с Медведчуком

Напомним, 11 марта проводились массовые обыски на сети автозаправочных станций Glusco.

Следствие отмечает, что организаторы схемы причастны к обороту и продаже некачественных нефтепродуктов. И уклонением от уплаты налогов нанесли государству ущерб в крупных размерах.

Как известно, в 2017 году швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева приобрела сеть Glusco. Однако, по данным СМИ, сеть контролируют структуры из окружения Виктора Медведчука.

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