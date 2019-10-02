"Нацкорпус" инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции

Фото: Андрей Билецкий (РБК-Украина)

Массовые акции прокатились по Украине

После заявления президента Владимира Зеленского о подписании в Минске "формулы Штайнмайера" лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции. Об этом политик сообщил во время митинга на Банковой.

"В Минске власть подписала так называемую формулу Штайнмайера, и это совсем не тот мир, о котором так много говорит Зеленский. Это - сдача Украины на условиях Путина", - сказал Билецкий.

Волна массовых протестов прокатилась вчера по многим городам Украины. В частности, националисты вышли на митинги к управлениям СБУ в Харькове, Черкассах, Виннице, Луцке, Львове, Запорожье и Днепре.

В "Национальном корпусе" убеждены: документ, подписанный Кучмой в Минске, угрожает территориальной целостности Украины и ведет к федерализации государства, узаконивает на собственной территории пророссийские анклавы.

"Продолжением следует амнистия боевиков, признание Украиной так называемой "народной милиции" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут состоять из русских или пророссийских боевиков. Далее следует переложение всего финансового бремени по восстановлению разрушенного Донбасса на украинский бюджет", - заявил Билецкий.

Впрочем, политик отметил, что документы, подписанные в Минске, не имеют юридической силы, поэтому остаются шансы остановить реализацию катастрофического для Украины сценария. Лидер националистов объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции, призвав украинцев поддержать протест.

Напомним, 1 октября в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера.