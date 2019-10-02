"Нацкорпус" ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції

Фото: Андрій Білецький (РБК-Україна)

Масові акції прокотилися по Україні

Після заяви президента Володимира Зеленського про підписання в Мінську "формули Штайнмайера" лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький ініціював безстрокову акцію протесту проти капітуляції. Про це політик повідомив під час мітингу на Банковій.

"У Мінську влада підписала так звану формулу Штайнмайера, і це зовсім не той мир, про який так багато говорить Зеленський. Це здача України на умовах Путіна", - сказав Білецький.

Хвиля масових протестів прокотилася вчора по багатьом містам України. Зокрема, націоналісти вийшли на мітинги до управлінь СБУ в Харкові, Черкасах, Вінниці, Луцьку, Львові, Запоріжжі і Дніпрі.

У "Національному корпусі" переконані: документ, підписаний Кучмою в Мінську, загрожує територіальній цілісності України і веде до федералізації держави, узаконює на власній території проросійські анклави.

"Продовженням слідує амністія бойовиків, визнання Україною так званої "народної міліції" окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть складатися з російських або проросійських бойовиків. Далі слідує перекладання фінансового тягаря по відновленню зруйнованого Донбасу на український бюджет", - заявив Білецький.

Втім, політик зазначив, що документи, підписані в Мінську, не мають юридичної сили, тому залишаються шанси зупинити реалізацію катастрофічного для України сценарію. Лідер націоналістів оголосив про створення Штабу опору капітуляції, закликавши українців підтримати протест.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра.