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Нацкомісія з цінних паперів допустила до обігу канадські облігації на підтримку України

Фото: облігації уряду Канади убезпечені кредитним рейтингом Канади (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила облігації (Ukraine Sovereignty Bond), випущені урядом Канади, до обігу на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НКЦПФР.

"Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, уряд Канади випустив п’ятирічні облігації на суму 500 млн доларів, деноміновані в канадських доларах. Кошти спрямовані на підтримку уряду України шляхом надання основних послуг українцям, як-от: пенсії, закупівля палива перед зимою та відновлення енергетичної інфраструктури тощо", - уточнили в Нацкомісії.

Як зазначає регулятор фондового ринку, погашення облігацій заплановано на символічну дату - 24 серпня 2027 року.

Ініціатором подання заяви на допуск цінних паперів іноземного емітента стало ПАТ "Національний депозитарій України".

"Канадці, які беруть участь в Ukraine Sovereignty Bond, фактично купують звичайні облігації уряду Канади зі ставкою 3,245%. Щоб забезпечити інвесторам впевненість у безпеці їх коштів, Ukraine Sovereignty Bond також мають кредитний рейтинг Канади ААА", - наголошує НКЦПФР.

У листопаді 2022 року РБК-Україна повідомляло, що Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським вже цьогоріч запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ.

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