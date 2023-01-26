Нацкомісія з цінних паперів допустила до обігу канадські облігації на підтримку України

"Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, уряд Канади випустив п’ятирічні облігації на суму 500 млн доларів, деноміновані в канадських доларах. Кошти спрямовані на підтримку уряду України шляхом надання основних послуг українцям, як-от: пенсії, закупівля палива перед зимою та відновлення енергетичної інфраструктури тощо", - уточнили в Нацкомісії.

Як зазначає регулятор фондового ринку, погашення облігацій заплановано на символічну дату - 24 серпня 2027 року.

Ініціатором подання заяви на допуск цінних паперів іноземного емітента стало ПАТ "Національний депозитарій України".

"Канадці, які беруть участь в Ukraine Sovereignty Bond, фактично купують звичайні облігації уряду Канади зі ставкою 3,245%. Щоб забезпечити інвесторам впевненість у безпеці їх коштів, Ukraine Sovereignty Bond також мають кредитний рейтинг Канади ААА", - наголошує НКЦПФР.