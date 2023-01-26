Нацкомиссия по ценным бумагам допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины

"Чтобы предложить канадцам возможность непосредственно поддержать Украину, правительство Канады выпустило пятилетние облигации на сумму 500 млн долларов, деноминированные в канадских долларах. Средства направлены на поддержку правительства Украины путем предоставления основных услуг украинцам, таких как: пенсии, закупка топлива перед зимой и восстановление энергетической инфраструктуры и тому подобное", - уточнили в Нацкомиссии.

Как отмечает регулятор фондового рынка, погашение облигаций запланировано на символическую дату - 24 августа 2027 года.

Инициатором подачи заявления на допуск ценных бумаг иностранного эмитента стало ПАО "Национальный депозитарий Украины".

"Канадцы, участвующие в Ukraine Sovereignty Bond, фактически покупают обычные облигации правительства Канады со ставкой 3,245%. Чтобы обеспечить инвесторам уверенность в безопасности их денежных средств, у Ukraine Sovereignty Bond также есть кредитный рейтинг Канады ААА", - отмечает НКЦБФР.