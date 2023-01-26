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Нацкомиссия по ценным бумагам допустила к обращению канадские облигации в поддержку Украины

Фото: облигации правительства Канады обеспечены кредитным рейтингом Канады (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила облигации (Ukraine Sovereignty Bond), выпущенные правительством Канады, к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НКЦБФР.

"Чтобы предложить канадцам возможность непосредственно поддержать Украину, правительство Канады выпустило пятилетние облигации на сумму 500 млн долларов, деноминированные в канадских долларах. Средства направлены на поддержку правительства Украины путем предоставления основных услуг украинцам, таких как: пенсии, закупка топлива перед зимой и восстановление энергетической инфраструктуры и тому подобное", - уточнили в Нацкомиссии.

Как отмечает регулятор фондового рынка, погашение облигаций запланировано на символическую дату - 24 августа 2027 года.

Инициатором подачи заявления на допуск ценных бумаг иностранного эмитента стало ПАО "Национальный депозитарий Украины".

"Канадцы, участвующие в Ukraine Sovereignty Bond, фактически покупают обычные облигации правительства Канады со ставкой 3,245%. Чтобы обеспечить инвесторам уверенность в безопасности их денежных средств, у Ukraine Sovereignty Bond также есть кредитный рейтинг Канады ААА", - отмечает НКЦБФР.

В ноябре 2022 года РБК-Украина сообщало, что Канада выпустила государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским уже заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.

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Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынкаКанада