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Трюдо - Зеленському: Допомога Україні від Канади не припиниться

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Середа 04 січня 2023 03:48
Трюдо - Зеленському: Допомога Україні від Канади не припиниться Фото: Трюдо запевнив Зеленського, що допомога Україні від Канади не припиниться (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васьків

Джастін Трюдо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 3 січня запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс глави канадського уряду.

"Прем'єр-міністр підтвердив рішучість Канади й надалі надавати гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу народу України протягом усього необхідного часу, аби уберегти його вільне, демократичне та безпечне майбутнє", - вказали у канцелярії.

Водночас зазначили, що Трюдо та Зеленський обговорили останні події на полі бою та засудили обстріли, до яких вдається Росія.

Глава канадського уряду також передав найтепліші побажання українцям, які готуються відзначати православне Різдво попри удари ворога по критичній інфраструктурі, та висловив сподівання, що 2023 рік принесе Україні стійкий мир.

Нагадаємо, в грудні українські прикордонники отримали від Канади броньовані автомобілі Roshel.

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Володимир Зеленський Канада Джастін Трюдо
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