Нацкешбек згорить: до якого числа потрібно обов'язково витратити гроші

Національний кешбек потрібно витратити вже у червні, інакше накопичені кошти згорять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Максимальна сума кешбеку залишається без змін - 3 000 гривень на місяць.

За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.

Після цієї дати невикористані кошти повернуться до держбюджету, а програма розпочне наступний етап.

Кешбек за квітень нараховується наприкінці травня. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.

Що таке програма Національний кешбек

Програма Національний кешбек - це державна форма фінансової підтримки громадян за купівлю українських товарів. За покупки продукції вітчизняного виробництва українці можуть отримати повернення частини витрачених коштів.

Мінімальна сума кешбеку становить 2 гривні на місяць, максимальна - 3000 гривень.

Кешбек поширюється лише на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі. Водночас він не діє на підакцизні товари, окрім окремих видів вина та медових напоїв без додавання спирту.

