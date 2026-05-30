Нацкешбек згорить: до якого числа потрібно обов'язково витратити гроші
Національний кешбек потрібно витратити вже у червні, інакше накопичені кошти згорять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Як працюватиме Національний кешбек
Кешбек за квітень нараховується наприкінці травня. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.
Після цієї дати невикористані кошти повернуться до держбюджету, а програма розпочне наступний етап.
За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.
Максимальна сума кешбеку залишається без змін - 3 000 гривень на місяць.
На що можна витратити кешбек:
- комунальні послуги;
- ліки та медичні вироби;
- книги й друковану продукцію;
- поштові послуги;
- продукти українського виробництва;
- благодійність і донати на ЗСУ.
Що таке програма Національний кешбек
Програма Національний кешбек - це державна форма фінансової підтримки громадян за купівлю українських товарів. За покупки продукції вітчизняного виробництва українці можуть отримати повернення частини витрачених коштів.
Мінімальна сума кешбеку становить 2 гривні на місяць, максимальна - 3000 гривень.
Кешбек поширюється лише на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі. Водночас він не діє на підакцизні товари, окрім окремих видів вина та медових напоїв без додавання спирту.
