"Нацистська пропаганда": Мерц жорстко "пройшовся" по росіянах

Мерц заявив про беззастережну підтримку українського народу Німеччиною, зазначивши, що Росія вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення України.

"Ми ніколи не погодимося з тим, як злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення цієї країни, проти літніх людей, жінок і дітей", - заявив він.

Також Мерц порівняв росіян з нацистами, зазначивши, що вони буквально ведуть "нацистську пропаганду" проти України та її народу. Німеччина буде протистояти цьому.

"Все це приправлено майже нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу, народу, який як ніхто інший на землі страждав від німецької та російської тиранії", - підкреслив Мерц.

Канцлер додав, що Європі варто навчитися розмовляти з РФ "мовою сили", оскільки історія повторюється.

"Історія вчить нас одному: умиротворення не приносить миру. Воно лише підбадьорює агресора. Той, хто хто сьогодні дотримується наївного пацифізму, сприяє війнам завтрашнього дня", - резюмував він.