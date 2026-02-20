"Нацистская пропаганда": Мерц жестко "прошелся" по россиянам

Мерц заявил о безоговорочной поддержке украинского народа Германией, отметив, что Россия совершает военные преступления против гражданского населения Украины.

"Мы никогда не согласимся с тем, как преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения этой страны, против пожилых людей, женщин и детей", - заявил он.

Также Мерц сравнил россиян с нацистами, отметив, что они буквально ведут "нацистскую пропаганду" против Украины и ее народа. Германия будет противостоять этому.

"Все это приправлено почти невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа, народа, который как никто другой на земле страдал от немецкой и российской тирании", - подчеркнул Мерц.

Канцлер добавил, что Европе стоит научиться разговаривать с РФ "языком силы", поскольку история повторяется.

"История учит нас одному: умиротворение не приносит мира. Оно лишь подбадривает агрессора. Тот, кто сегодня придерживается наивного пацифизма, способствует войнам завтрашнего дня", - резюмировал он.