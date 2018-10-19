Национальный интеллект выведет Украину на правильный путь развития, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что сегодня Украина не является экономически процветающей

Украина должна полагаться на национальный интеллект, ведь именно он сможет дать четкий и правильный план развития государства. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время первого заседания Национальной платформы "Новый экономический курс", которая проходит сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

"Национальный интеллект может создать для страны правильный путь развития. Я верю, именно такими силами мы сможем начертить Новый экономический курс, который станет ориентиром, планом действий нового руководства государства", - сказала она, отметив, что за 27 лет Украина получила множество советов из-за границы.

"Хорошо, что весь мир пытается помочь нам пройти этот путь изменений и установить социально ориентированную экономику. Но, к сожалению, не все советы оказались эффективными. Сегодня мы не можем констатировать, что наша страна является экономически процветающей. Пришло время полагаться на свой украинский национальный интеллект", - сказала Тимощенко.

Тимошенко убеждена, что после перезагрузки власти новая политическая команда вместе со специалистами начнет воплощать курс как выверенную всей интеллектуальной Украиной программу действий.

"Мы сможем дать не менее 7% роста экономики в год. Мы сможем заменить отсталую сырьевую экономику на инновационную, провести профессиональную программу детенизации, деофшоризации экономики, демонополизировать все области нашей экономической жизни, чтобы на основе настоящей конкуренции, настоящего рынка дать развитие этим отраслям. Это светлая и правильная цель", - подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, сообщается, что один из разработчиков Нового экономического курса Виталий Ломакович констатировал во время заседания, что сегодняшние показатели не позволяют Украине достичь такого качества жизни, о которой все мечтают. По его мнению, общенациональное обсуждение предложенной Тимошенко стратегии должно создать документ, который станет для новой власти дорожной картой перезагрузки страны. Процесс будет максимально открытым и продлится до конца первого квартала 2019 года.

"Мы хотим, чтобы было максимально широкое привлечение людей. И действительно Юлия Тимошенко как политик с самым высоким рейтингом и человек, которая взяла на себя мужество выйти с этой платформой к обществу, действительно способна ее реализовать - эту усовершенствованную стратегию инновационного развития Украины", - заявил Ломакович.

Отмечается, что в рамках платформы будет работать 12 групп, которые будут заниматься различными направлениями, в частности агросектором, транспортной стратегией, бюджетной, энергетической, монетарной политикой, госуправлением, развитием фондового рынка, налогообложением и тому подобное. Обсудить результаты работы платформ, программу курса, смогут все желающие в онлайн-режиме.

"Национальная платформа введет новую веху в политической культуре Украины", - убежден разработчик Интернет-площадки, на которой собственно и будут систематизироваться все предложения, Алексей Жмеренецький.

"Я надеюсь, что в новом политическом сезоне эта система - как в свое время PRoZorro и OpenData - станет общегосударственной системой для обсуждения проектов всех государственных нормативно-правовых актов, законопроектов, проектов постановлений и тому подобное. И они не будут разрабатываться, как это было традиционно, - в кулуарах и в последний момент вноситься в зал для голосования", - добавил он.