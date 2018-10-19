Національний інтелект виведе Україну на правильний шлях розвитку, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що сьогодні Україна не є економічно процвітаючою

Україна має покладатися на національний інтелект, адже саме він зможе дати чіткий і правильний план розвитку держави. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час першого засідання Національної платформи "Новий економічний курс України", яка відбувається сьогодні у Києві, повідомляє прес-служба партії.

"Національний інтелект може створити для країни правильний шлях розвитку. Я вірю, саме такими силами ми зможемо накреслити Новий економічний курс, який стане дороговказом, планом дій нового керівництва держави", - сказала вона, зауваживши, що за 27 років Україна отримала безліч порад з-за кордону.

"Добре, що весь світ намагається допомогти нам пройти цей шлях змін і встановити соціально орієнтовану економіку. Але, на жаль, не всі поради виявились ефективними. Сьогодні ми не можемо констатувати, що наша країна є економічно процвітаючою. Настав час покладатися на свій український національний інтелект", - сказала Тимощенко.

Тимошенко переконана, що після перезавантаження влади нова політична команда разом із фахівцями почне втілювати курс як вивірену всією інтелектуальною Україною програму дій.

"Ми зможемо дати не менше 7% зростання економіки на рік. Ми зможемо замінити відсталу сировинну економіку на інноваційну, провести фахову програму детінізації, деофшоризації економіки, демонополізувати всі галузі нашого економічного життя, щоб на основі справжньої конкуренції, справжнього ринку дати розвиток цим галузям. Це світла і правильна мета", - наголосила Тимошенко.

Крім того, повідомляється, що один із розробників Нового економічного курсу Віталій Ломакович констатував під час засідання, що сьогоднішні показники не дозволяють Україні досягнути такої якості життя, про яку всі мріють. На його думку, загальнонаціональне обговорення запропонованої Тимошенко стратегії має створити документ, який стане для нової влади дорожньою картою перезавантаження країни. Процес буде максимально відкритим і триватиме до кінця першого кварталу 2019 року.

"Ми хочемо, щоб було максимально широке залучення людей. І дійсно Юлія Тимошенко як політик із найбільшим рейтингом і людина, яка взяла на себе мужність вийти з цією платформою до суспільства, дійсно здатна її реалізувати - цю вдосконалену стратегію інноваційного розвитку України", - заявив Ломакович.

Зазначається, що в рамках платформи працюватиме 12 груп, які займатимуться різними напрямами, зокрема агросектором, транспортною стратегію, бюджетною, енергетичною, монетарною політикою, держуправлінням, розвитком фондового ринку, оподаткуванням тощо. Обговорити результати роботи платформ, програму курсу, зможуть всі охочі в онлайн-режимі.

"Національна платформа запровадить нову віху в політичній культурі України", -переконаний розробник Інтернет-майданчика, на якому власне і систематизуватимуться усі пропозиції, Олексій Жмеренецький.

"Я сподіваюсь, що у новому політичному сезоні ця система - як свого часу PRoZorro та OpenData - стане загальнодержавною системою для обговорення проектів всіх державних нормативно-правових актів, законопроектів, проектів постанов тощо. І вони не будуть розроблятися, як це було традиційно, - у кулуарах і в останній момент вноситися в зал для голосування", - додав він.