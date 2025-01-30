"Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка": кому нужно внести эти средства в декларацию
Публичные служащие, которые в 2024 году получили начисления по программам "Национального кэшбека" или "Зимней еПоддержки", обязаны внести эти средства в электронную декларацию. Эти деньги также считаются частью доходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Поскольку эти выплаты являются доходом, они подлежат обязательному декларированию через реестр деклараций на портале: portal.nazk.gov.ua.
Доходы должны задекларировать все публичные служащие, которые в 2024 году получили выплаты в рамках "Национального кэшбека" или 1000 гривен "Зимней еПоддержки".
Что нужно указать в декларации
Задекларировать эти доходы в декларации можно следующим образом:
- получить выписку о начислении средств в приложении банка;
- в разделе 11 декларации "Доходы, в том числе подарки" выбрать:
- вид дохода: "Другое",
- какой именно: "Национальный кэшбек" и/или "Зимняя поддержка",
- источник дохода: "Другое физическое или юридическое лицо",
- тип лица: "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине",
- код ЕГР: 37508596,
- наименование юридического лица: Министерство экономики Украины;
- в разделе 12.1 "Сведения о банковских счетах" нужно указать учреждение, в котором открыт специальный счет для выплат.
Подать декларацию нужно не позднее 31 марта 2025 года по итогам 2024 года. В ведомстве также отмечают, что полученные средства не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.
Напомним, в Украине продолжается выплата денежной помощи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". В течение полутора месяцев почти половина пользователей приложения "Дія" уже подали заявки на получение выплат. По официальным данным, около 2,5 миллиона украинцев оформили помощь на детей. Программа будет действовать еще полтора месяца, а использовать полученные средства необходимо до 31 декабря 2025 года.
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