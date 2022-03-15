UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Национальная авиакомпания Южной Кореи заморозила все рейсы в города России

Автор: Владимир Костырин

Южнокорейская национальная и крупнейшая авиакомпания Korean Air временно остановила все свои пассажирские рейсы и грузовые перевозки в Москву и Владивосток в России, а также из этих городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как подтвердили в авиакомпании, такая заморозка рейсов продлится до конца апреля.

Грузовые авиаперевозки с промежуточной посадкой в ​​московском аэропорту также не будут осуществляться.

В Korean Air рассказали также о корректировке маршрутов своих рейсов, чтобы не попадать в воздушное пространство РФ, ссылаясь на "операционные проблемы и проблемы безопасности".

Отмечается, что авиаперевозки из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию. Таким образом, время полета будет увеличено до 2 часов 45 минут.

Рейсы из восточных районов США и Канады в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, и полеты также станут на пару часов дольше.

Ранее сообщалось, что Южная Корея присоединилась к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, и прекратила транзакции с Центральным банком РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКореяМоскваЮжная КореяСанкции против РоссииАвиасообщение