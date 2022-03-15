Национальная авиакомпания Южной Кореи заморозила все рейсы в города России

Как подтвердили в авиакомпании, такая заморозка рейсов продлится до конца апреля.

Грузовые авиаперевозки с промежуточной посадкой в ​​московском аэропорту также не будут осуществляться.

В Korean Air рассказали также о корректировке маршрутов своих рейсов, чтобы не попадать в воздушное пространство РФ, ссылаясь на "операционные проблемы и проблемы безопасности".

Отмечается, что авиаперевозки из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию. Таким образом, время полета будет увеличено до 2 часов 45 минут.

Рейсы из восточных районов США и Канады в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, и полеты также станут на пару часов дольше.