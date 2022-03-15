Национальная авиакомпания Южной Кореи заморозила все рейсы в города России

Южнокорейская национальная и крупнейшая авиакомпания Korean Air временно остановила все свои пассажирские рейсы и грузовые перевозки в Москву и Владивосток в России, а также из этих городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как подтвердили в авиакомпании, такая заморозка рейсов продлится до конца апреля.
Грузовые авиаперевозки с промежуточной посадкой в московском аэропорту также не будут осуществляться.
В Korean Air рассказали также о корректировке маршрутов своих рейсов, чтобы не попадать в воздушное пространство РФ, ссылаясь на "операционные проблемы и проблемы безопасности".
Отмечается, что авиаперевозки из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию. Таким образом, время полета будет увеличено до 2 часов 45 минут.
Рейсы из восточных районов США и Канады в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, и полеты также станут на пару часов дольше.
Ранее сообщалось, что Южная Корея присоединилась к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, и прекратила транзакции с Центральным банком РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.