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Южная Корея ввела санкции против крупнейших российских банков

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Сеул, Понедельник 07 марта 2022 05:37
Южная Корея ввела санкции против крупнейших российских банков Фото: Южная Корея ввела санкции против банковского сектора России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Южная Корея присоединилась к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе. Среди новых ограничений - прекращение транзакций с Центральным банком РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Кореи.

"Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ", - говорится в заявлении МИД.

Конкретные детали введенных ограничений в ведомстве объявят после консультаций с соответствующими министерствами страны. Кроме того, Южная Корея также сообщит о своем решении США и другим государствам.

Напомним, в санкционный список Южной Кореи вошли семь крупнейших российских банков, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк, а также дочерние компании кредитных организаций.

Отметим, ранее Сингапур объявил о введении санкций против российских банков и запрете военных поставок в Россию.

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