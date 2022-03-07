Южная Корея ввела санкции против крупнейших российских банков
Южная Корея присоединилась к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе. Среди новых ограничений - прекращение транзакций с Центральным банком РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Кореи.
"Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ", - говорится в заявлении МИД.
Конкретные детали введенных ограничений в ведомстве объявят после консультаций с соответствующими министерствами страны. Кроме того, Южная Корея также сообщит о своем решении США и другим государствам.
Напомним, в санкционный список Южной Кореи вошли семь крупнейших российских банков, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк, а также дочерние компании кредитных организаций.
Отметим, ранее Сингапур объявил о введении санкций против российских банков и запрете военных поставок в Россию.
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