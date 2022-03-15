Національна авіакомпанія Південної Кореї заморозила всі рейси в міста Росії

Як підтвердили в авіакомпанії, така заморозка рейсів триватиме до кінця квітня.

Вантажні авіаперевезення з проміжною посадкою в московському аеропорту також не будуть здійснюватися.

У Korean Air розповіли також про коригування маршрутів своїх рейсів, щоб не потрапляти в повітряний простір РФ, посилаючись на "операційні проблеми та проблеми безпеки".

Зазначається, що авіаперевезення з Сеула в Європу будуть перенаправлені через Китай, Казахстан і Туреччину. Таким чином, час польоту буде збільшено до 2 годин 45 хвилин.

Рейси зі східних районів США і Канади у Сеул також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, і польоти також стануть на пару годин довше.