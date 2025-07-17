Національна поліція розпочала розслідування щодо тиску на РБК-Україна

"Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Підставою стала офіційна заява одного з провідних українських медіа РБК-Україна щодо можливого тиску на редакцію інтернет-видання та спроб дискредитації її діяльності", - сказано у повідомленні.

Зараз поліція перевіряє обставини події, встановлює осіб, причетних до правопорушення, та збирає необхідну доказову базу.