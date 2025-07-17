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Національна поліція розпочала розслідування щодо тиску на РБК-Україна

Фото: Нацполіція почала розслідування стосовно звернення РБК-Україна
Автор: Антон Корж

Національна поліція 17 липня почала розслідування щодо звернення редакції РБК-Україна. Видання у зверненні заявило про тиск на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Нацполіції.

"Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Підставою стала офіційна заява одного з провідних українських медіа РБК-Україна щодо можливого тиску на редакцію інтернет-видання та спроб дискредитації її діяльності", - сказано у повідомленні.

Зараз поліція перевіряє обставини події, встановлює осіб, причетних до правопорушення, та збирає необхідну доказову базу.

Нагадаємо, що 17 липня редакція видання РБК-Україна заявила про цілеспрямований інформаційний тиск і перешкоджання законній журналістській діяльності. У поширенні неправдивої інформації використовувалися анонімні канали у месенджері Telegram та сайти із сумнівною репутацією.

Кампанія почалась одразу після публікацій РБК-Україна, які висвітлювали діяльність активіста Назарія Гусакова та схеми, пов’язані з виведенням ним коштів через низку гемблінгових компаній.

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