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Национальная полиция начала расследование относительно давления на РБК-Украина

Фото: Нацполиция начала расследование в отношении обращения РБК-Украина
Автор: Антон Корж

Национальная полиция 17 июля начала расследование по обращению редакции РБК-Украина. Издание в обращении заявило о давлении на журналистов и препятствовании журналистской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.

"Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Основанием стало официальное заявление одного из ведущих украинских медиа РБК-Украина относительно возможного давления на редакцию интернет-издания и попыток дискредитации ее деятельности", - сказано в сообщении.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства происшествия, устанавливает лиц, причастных к правонарушению, и собирает необходимую доказательную базу.

 

Напомним, что 17 июля редакция издания РБК-Украина заявила о целенаправленном информационном давлении и препятствовании законной журналистской деятельности. В распространении ложной информации использовались анонимные каналы в мессенджере Telegram и сайты с сомнительной репутацией.

Кампания началась сразу после публикаций РБК-Украина, которые освещали деятельность активиста Назария Гусакова и схемы, связанные с выводом им средств через ряд гемблинговых компаний.

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РБК-УкраинаНациональная полиция