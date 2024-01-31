З націоналізованого підприємства Дерипаски у держбюджет повернули 32 млн гривень

До державного бюджету у вівторок, 30 січня, вперше надійшли санкційні гроші у розмірі понад 32 млн гривень. Мова про кошти, які належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2000 році холдинг, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, приватизував "Миколаївський глиноземний завод". Даний холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію.

Відомо, що група компаній, які і зараз до нього входять, забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу РФ. Вони поставляють власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Сам же Дерипаска наразі знаходиться під санкціями США та ЄС, які були накладені через підозру відмивання грошей в інтересах російського диктатора Володимира Путіна.

Вже на початку 2023 року Офіс генпрокурора подав клопотання щодо арешту 32 млн гривень, які належали "Миколаївському глиноземному заводу". Наразі Фондом державного майна України забезпечено фактичне перерахування цих грошових коштів до держбюджету України.

Санкції проти Дерипаски

У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд з початку війни ухвалив рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

За даними ДБР, серед власників цих комерційних структур близькі до Володимира Путіна брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність держави націоналізовано наступні активи:

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);

ТРЦ Ocean Plaza орієнтовною вартістю понад 350 млн доларів (Ротенберги).

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінер).

Нагадаємо, про націоналізацію ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" повідомлялося ще в лютому 2023 року. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію підприємств на 10 млрд гривень

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