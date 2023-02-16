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Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски

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Київ, Четвер 16 лютого 2023 20:03
Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски Фото: Олег Дерипаска, російський олігарх (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію підприємств на 10 млрд гривень, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Правоохоронці розповіли, що таке рішення суду було застосовано стосовно Миколаївського глиноземного заводу, а також видобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр".

За інформацією СБУ, під час слідства було встановлено, що Дерипаска керував підприємствами через підконтрольні структури у різних регіонах України. У такий спосіб він намагався приховати своє відношення до активів у країні.

"Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", - зазначають у СБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков хотіли уникнути націоналізації, але майно їм вивезти з України не дали.

Також ми писали, що до держбюджету України надійшло 3,1 млрд гривень, отриманих у результаті націоналізації кількох російських банків.

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Олег Дерипаска Служба безпеки України Російська Федерація
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