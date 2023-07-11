Заводи, Ocean Plaza та банк: в Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів

Вищий антикорупційний суд з початку війни ухвалив рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань ( ДБР ).

За даними ДБР, серед власників цих комерційних структур близькі до Володимира Путіна брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність держави націоналізовано наступні активи:

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);

ТРЦ Ocean Plaza орієнтовною вартістю понад 350 млн доларів (Ротенберги).

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінер).

Також націоналізовано різні частки та майно росіян в інших галузях. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% "Інвестиційниого союзу "Либідь".

Структури, підконтрольні Олегу Дерипасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власники інших націоналізованих Україною активів - росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

Поки що не націоналізували

За даними ДБР, арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів: