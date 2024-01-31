С национализированного предприятия Дерипаски в госбюджет вернули 32 млн гривен

В государственный бюджет во вторник, 30 января, впервые поступили санкционные деньги в размере более 32 млн. гривен. Речь идет о средствах, которые принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксиду алюминия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2000 году холдинг, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, приватизировал "Николаевский глиноземный завод". Данный холдинг является одним из самых крупных в мире производителей алюминия.

Известно, что группа компаний, которые и сейчас входят, обеспечивают потребности оборонно-промышленного комплекса РФ. Они поставляют свою продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.

Сам же Дерипаска находится под санкциями США и ЕС, которые были наложены из-за подозрения отмывания денег в интересах российского диктатора Владимира Путина.

Уже в начале 2023 года Офис генпрокурора подал ходатайство об аресте 32 млн. гривен, которые принадлежали "Николаевскому глиноземному заводу". В настоящее время Фондом государственного имущества Украины обеспечено фактическое перечисление этих денежных средств в госбюджет Украины.

Санкции против Дерипаски

В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд с начала войны принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.

По данным ДБР, среди владельцев этих коммерческих структур близки к Владимиру Путину братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

В собственность государства национализированы следующие активы:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);

ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью свыше 350 млн. долларов (Ротенберги).

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Напомним, о национализации ООО "Николаевский глиноземный завод" сообщалось еще в феврале 2023 года. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд. гривен

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