Націоналізація "Сенс Банку". Зеленський очікує на швидке рішення Кабміну

Зеленський наголосив, що сьогодні було прийняте важливе рішення Національного банку України щодо фінансової установи, яка працює в Україні та належить російським олігархам, що знаходяться під санкціями в різних юрисдикціях.

Крім того, президент нагадав, що до власників банку були застосовані санкції РНБО.

"І тепер буде правильним, щоб Кабінет Міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи в інтересах вкладників, заради фінансової стабільності та елементарної справедливості", - підкреслив глава держави.

Що відомо про "Сенс Банк"

Варто зауважити, що "Сенс Банк" - це колишній "Альфа-банк". Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме - Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком.

А вже у травні Верховна рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам.

Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.

Більш детально про "Сенс Банк" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні Нацбанк ухвалив рішення про передачу "Сенс Банку" у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи.

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