Национализация "Сенс Банка". Зеленский ожидает быстрого решения Кабмина

Зеленский отметил, что сегодня было принято важное решение Национального банка Украины относительно финансового учреждения, которое работает в Украине и принадлежит российским олигархам, находящимся под санкциями в различных юрисдикциях.

Кроме того, президент напомнил, что к владельцам банка были применены санкции СНБО.

"И теперь будет правильным, чтобы Кабинет Министров Украины безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их по этому финансовому учреждению в интересах вкладчиков, ради финансовой стабильности и элементарной справедливости", - подчеркнул глава государства.

Что известно о "Сенс Банк"

Стоит заметить, что "Сенс Банк" - это бывший "Альфа-банк". Он стал крупнейшим в Украине банком, который принадлежит подсанкционным лицам, а именно - Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Еще в марте 2023 года Нацбанк признал деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" небезупречной и запретил им участвовать в управлении банком.

А уже в мае Верховная рада приняла законопроект для национализации предприятия, который позволяет передавать в собственность государства банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

Фридман, Авен и Косогов не могут продать свои акции, поскольку против них ввели западные ограничения.

Более подробно о "Сенс Банк" можете узнать в материале РБК-Украина.

Сегодня Нацбанк принял решение о передаче "Сенс Банка" в собственность государства, ведь его владельцами являются российские подсанкционные олигархи.

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