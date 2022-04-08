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Нацгвардейца подозревают в госизмене. Предоставлял оккупантам данные о воинских частях

Нацгвардеец предоставлял врагу фото и координаты воинских частей ВСУ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Военнослужащему Нацгвардии сообщено о подозрении в государственной измене. В частности, он предоставлял врагу фото и координаты воинских частей ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Генерального прокурора.

Сообщается, что мужчина находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения умышленно оказывал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также он собирал и передавал сведения о деятельности подразделений Вооруженных Сил Украины, служебную информацию, которая используется в Нацгвардии Украины.

Кроме того, подозреваемый предоставлял представителям страны-агрессора информацию о проведении учебных мероприятий Вооруженных Сил Украины, фотоизображения и координаты воинских частей.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

За процессуального руководства прокуроров задержано и сообщено о подозрении в государственной измене военнослужащему Национальной гвардии Украины (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе получили показания госизмены экс-депутатов от ОПЗЖ.

Также мы писали, что в отношении руководства Станицы Луганской начато расследование по факту госизмены.

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