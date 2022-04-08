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Нацгвардійця підозрюють у держзраді. Надавав окупантам дані про військові частини

Нацгвардієць надавав ворогу фото та координати військових частин ЗСУ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Військовослужбовцю Нацгвардії повідомлено про підозру у державній зраді. Зокрема, він надавав ворогу фото та координати військових частин ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що чоловік перебуваючи на адміністративній посаді в Нацгвардії України, в умовах воєнного стану умисно надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Також він збирав та передавав відомості щодо діяльності підрозділів Збройних Сил України, службову інформацію, яка використовується в Нацгвардії України.

Окрім того, підозрюваний надавав представникам країни-агресора інформацію щодо проведення навчальних заходів Збройних Сил України, фотозображення та координати військових частин.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За процесуального керівництва прокурорів затримано та повідомлено про підозру у державній зраді військовослужбовцю Національної гвардії України (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі отримали свідчення держзради екс-депутатів від ОПЗЖ.

Також ми писали, що стосовно керівництва Станиці Луганської розпочато розслідування за фактом держзради.

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