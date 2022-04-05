ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе получили доказательства госизмены экс-депутатов от ОПЗЖ

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 05 апреля 2022 20:42
В Мариуполе получили доказательства госизмены экс-депутатов от ОПЗЖ Фото: Разрушенный полностью Мариуполь (t.me/s/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Антон Федорцив

Мариупольский городской совет собрал доказательства коллаборационизма пяти бывших депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", что привело к гуманитарной катастрофе города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал горсовета.

Городские власти выяснили, что ключевые лица партийной ячейки ОПЗЖ не просто поддержали оккупантов, а стали их информаторами и корректировщиками огня.

Армия РФ благодаря помощи коллаборантов с первых дней приступила к уничтожению критической инфраструктуры. Как выяснилось, к уничтожению коммунальных предприятий, складов, базовых станций, линий электропередач, магистрального водопровода, эвакуационного транспорта приложились партийцы ОПЗЖ.

"Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", – говорится в сообщении.

По информации горсовета, сейчас они активно создают оккупационную администрацию. Все собранные материалы власти передали в СБУ, но решили отдельно обнародовать список "отбросов, помогавших убивать мариупольцев":

  • Иващенко Константин Владимирович
  • Хаджинов Дмитрий Михайлович
  • Хармышев Евгений Александрович
  • Сотникова Наталья Анатольевна
  • Карпенко Елена Васильевна

Напомним, что мэр Рубежного получил подозрение за сотрудничество с оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донецкая область госизмена Оппозиционная платформа За життя Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации