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Нацгвардійці зупинили просування окупантів біля Авдіївки: фото знищеної техніки

Фото: нацгвардійці знищили техніку РФ біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області. Захисники знищили техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

Зазначається, що росіяни за підтримки танків та броньованих машин активізувати наступ на Авдіївському напрямку. 

Воїни підрозділів Нацгвардії за добу знищили 6 одиниць техніки окупантів. Виявивши ворожу колону, нацгвардійці уразили два танки, три БТР та бойову броньовану машину.

"Бійці зупинили спробу просування ворога, завдавши втрат у живій силі. Наші захисники відбили атаки та не допустили втрат рубежів і позицій", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: нацгвардійці знищили техніку РФ біля Авдіївки (t.me/mvs_ukraine)

Наступ росіян у районі Авдіївки

Як зазначають українські військові, російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували наступальні дії. Зокрема, з використанням броньованої техніки. У мережі пишуть про постійні масовані обстріли Авдіївки та інших населених пунктів. 

Речник Таврійського напрямку у коментарі РБК-Україна заявив, що наші воїни відбили всі атаки ворога, втрат рубежів та позицій не допущено.

Генштаб підтверджує, що окупанти активізувалися в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Але захисники тримають оборону.

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