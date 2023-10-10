Росіяни пішли в наступ? У ЗСУ розповіли, що відбувається на східному фронті

У мережі повідомляють про нібито активізацію наступальних дій росіян на східному напрямку, зокрема в районі Авдіївки. Однак в Силах оборони України заявляють, що ситуація, хоч складна, але контрольована і українські воїни тримають позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша та речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна.

Сьогодні вдень в мережі з'явилася інформація, що росіяни нібито розпочали наступ на кількох ділянках східного фронту відразу. Водночас глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що росіяни від самого ранку масовано обстрілюють Авдіївку, зокрема, з танків, авіації та артилерії.

Також у мережі публікували відео з наступальними діями росіян на Авдіївському напрямку.

Що кажуть в ЗСУ

В коментарі РБК-Україна речник Таврійського напрямку, у зону відповідальності якого і входить Авдіївка, розповів, що на Авдіївському напрямку росіяни дійсно активізували наступальні дії. Зокрема, противник намагається наступати в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського.

"Але наші воїни за підтримки танків та бронемашин відбили всі атаки ворога, втрат рубежів та позицій не допущено. Також хочу сказати, що ворог, зазнаючи втрат, продовжує бити по цивільному населенню. Так, сьогодні вранці почалися обстріли Авдіївки та низки населених пунктів Покровського району. Тобто ворог, зазнаючи втрат, продовжує терор цивільного населення", - заявив Штупун.

А ситуація у зоні відповідальності Східного угрупування військ, в зону відповідальності якого входить Бахмутський та Лимано-Куп'янський напрямки, як розповів РБК-Україна, його речник Євлаш, стабільно напружена, але контрольована.

"Ворог продовжує свої наступальні дії, але наражається на відсіч Сил оборони та не має успіхів. Ворог продовжує завдавати артилерійських ударів зі ствольної артилерії та РСЗВ, використовує також і авіацію. Але наші захисники стримують наступ противника і не дають йому прорвати нашу оборону, - зазначив він.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Водночас українські війська, за даними Генштабу, продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Раніше Сили оборони звільнили Кліщіївку та Андріївку під Бахмутом.