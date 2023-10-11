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Нацгвардейцы остановили продвижение оккупантов возле Авдеевки: фото уничтоженной техники

Фото: нацгвардейцы уничтожили технику РФ возле Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Нацгвардии пресекли попытки российских оккупантов продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области. Защитники уничтожили технику противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Отмечается, что россияне при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступление на Авдеевском направлении.

Воины подразделений Нацгвардии за сутки уничтожили 6 единиц техники оккупантов. Обнаружив вражескую колонну, нацгвардейцы поразили два танка, три БТР и боевую бронированную машину.

"Бойцы остановили попытку продвижения врага, нанеся потери в живой силе. Наши защитники отбили атаки и не допустили потерь рубежей и позиций", - говорится в сообщении.

 

Фото: нацгвардейцы уничтожили технику РФ возле Авдеевки (t.me/mvs_ukraine)

Наступление россиян в районе Авдеевки

Как отмечают украинские военные, российские оккупанты на Авдеевском направлении активизировали наступательные действия. В частности, с использованием бронированной техники. В сети пишут о постоянных массированных обстрелах Авдеевки и других населенных пунктов.

Спикер Таврического направления в комментарии РБК-Украина заявил, что наши воины отбили все атаки врага, потерь рубежей и позиций не допущено.

Генштаб подтверждает, что оккупанты активизировались в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Но защитники держат оборону.

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