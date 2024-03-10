UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацгвардійці зупинили дві колони окупантів та відбили атаку на півдні України (відео)

Фото: нацгвардійці зупинили дві колони окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Національної гвардії відбили атаку ворога на півдні України, зупинивши дві колони російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії України Олександра Півненка у Telegram.

Аеророзвідники бригади Нацгвардії "Спартан" виявили дві колони техніки окупантів на півдні України, які рухалися у бік позицій українських захисників.

Як зазначає командувач, у першу чергу окупантів зустріла влучними пострілами артилерія, змушуючи ворога майже повністю знизити темп атаки. У цей час пілоти ударних дронів підняли у повітря дрони.

У результаті бойової роботи дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, ще дві одиниці - знищені за допомогою артилерії.

"Весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено", - йдеться у повідомленні.

 

 

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 424 тисячі солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 900 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяВійна в УкраїніВійна Росії проти України